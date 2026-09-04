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Депутат Ямщикова: до 1 октября подаются заявления на перевод соцуслуг в выплаты

Депутат Ямщикова: до 1 октября подаются заявления на перевод соцуслуг в выплаты

У россиян, которым полагаются федеральные льготы, есть время выбрать желаемую форму получения соцуслуг – либо в натуральном виде, либо в виде денежных выплат.

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