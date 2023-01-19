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Япония нарастила импорт сжиженного газа из России

Япония нарастила импорт сжиженного газа из России

Япония в 2022 году нарастила импорт сжиженного природного газа из России на 4,6%. При этом доля СПГ в общем объеме импорта топлива показала рост до 9,54% против 8,82% годом ранее, следует из подсчетов, опубликованных на сайте японского Минфина.

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