Япония нарастила импорт сжиженного газа из России

Япония в 2022 году нарастила импорт сжиженного природного газа из России на 4,6%. При этом доля СПГ в общем объеме импорта топлива показала рост до 9,54% против 8,82% годом ранее, следует из подсчетов, опубликованных на сайте японского Минфина.