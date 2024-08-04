БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дурдом в стиле "воздух-воздух"

Дурдом в стиле "воздух-воздух"

Итак, на той стороне рвут, я так понимаю, банджо, ибо происшедшее событие расценивается по классу полнейшей перемоги и теперь-то русские и китайцы вздрогнут, ибо…А что, собственно, «ибо»? Процитирую один известный нам американский ресурс (не стану показывать пальцем в Popular Mechanic), ибо «Военно-морской флот совершил немыслимое: превратил ракеты боевых кораблей в воздушное оружие! Истребители теперь несут в небе небывалую огневую мощь» .

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