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Царьград

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В Турции заблокировали Discord

В Турции заблокировали Discord

У турецких властей есть доказательства того, что сервис нарушает законодательство.Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил в своем аккаунте в социальных сетях что власти страны ограничили доступ к мессенджеру Discord.

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