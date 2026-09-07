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Царьград

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МАГАТЭ оставило решать судьбу 73 тонн урана на усмотрение Сирии

МАГАТЭ оставило решать судьбу 73 тонн урана на усмотрение Сирии

МАГАТЭ не требует от Сирии конкретных шагов по 73 тоннам урана. Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что принятие решения остается за сирийским правительством.

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