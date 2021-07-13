Экс-игрок ЦСКА рассказал, как помочь российскому футболу

Проблема российского футбола заключается в том, что выдающиеся местные игроки не хотят развиваться. Такое мнение в комментарии Sport24 высказал бывший чешский полузащитник Иржи Ярошик, который в своем время поиграл в составе московских «армейцев».
Проблема российского футбола заключается в том, что выдающиеся местные игроки не хотят развиваться. Такое мнение в комментарии Sport24 высказал бывший чешский полузащитник Иржи Ярошик, который в своем время поиграл в составе московских «армейцев».
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