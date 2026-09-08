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КСИР намерен атаковать танкеры в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США

КСИР намерен атаковать танкеры в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США

Vahid Salemi/AP/TASS Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал экипажи танкеров в портах Бахрейна и Кувейта покинуть суда из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

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