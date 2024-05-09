Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

Собянин поздравил жителей Москвы с праздником Сегодня, 9 мая, мэр Москвы Сергей Собянин выступил на телеканале «Москва 24», чтобы поздравить всех горожан и участников Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной Победы.