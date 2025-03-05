Биньямин Нетаниягу напутствовал нового начальника Генштаба

Выступление главы правительства Биньямина Нетаниягу на церемонии смены начальника Генерального штаба ЦАХАЛа в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве:«"Израильский полководец" — словосочетание, которое пока невозможно воспринимать как нечто само собой разумеющееся .