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Московский комсомолец в Израиле

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Биньямин Нетаниягу напутствовал нового начальника Генштаба

Биньямин Нетаниягу напутствовал нового начальника Генштаба

Выступление главы правительства Биньямина Нетаниягу на церемонии смены начальника Генерального штаба ЦАХАЛа в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве:«"Израильский полководец" — словосочетание, которое пока невозможно воспринимать как нечто само собой разумеющееся .

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