Трудовые династии: на выставке «Россия» рассказали историю потомственных нефтяников

Более 300 лет на работе в нефтяной отрасли – именно столько составляет общий стаж двух трудовых династий, которые выступили на мероприятии, приуроченном к Году семьи в рамках Дня энергетики на выставке-форуме «Россия» .
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