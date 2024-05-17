Следующая Counter-Strike: в открытый доступ попали первые скриншоты соревнователь...

Следующая Counter-Strike: в открытый доступ попали первые скриншоты соревновательного шутера Deadlock от ValveВслед за недавними откровениями датамайнера Максима Полетаева (он же Gabe Follower) в открытом доступе появились новые детали и даже скриншоты Deadlock — следующей большой соревновательной игры от Valve.