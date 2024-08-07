Строгий отпор: ВС РФ продолжают уничтожать противника в Курской области

Масштабной провокацией назвал атаку на Курскую область президент РФ Владимир Путин. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что продвижение ВСУ остановлено, и заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу России.
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