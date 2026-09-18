Хотите проверить, насколько вы проницательны? 10 каверзных загадок, которые ставят в тупик даже умников

Скучные тесты с формулами и датами уже надоели? Тогда давайте устроим настоящую тренировку для мозга! Мы отыскали в сети по данным Доктора Питера крутой набор каверзных вопросов, где главное — не эрудиция, а умение думать нестандартно, замечать подсказки и обходить ловушки.