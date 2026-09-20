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Царьград

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Минпросвещения утвердило 16 обязательных предметов для старшеклассников

Минпросвещения утвердило 16 обязательных предметов для старшеклассников

С 1 сентября 2027 года в школах России вводится новый стандарт обучения. Ученики 10-11 классов будут изучать 16 обязательных предметов на базовом или углубленном уровне.

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