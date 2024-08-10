Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

Строительная площадка, на месте которой появится искусственное озеро / © NEOM Озеро расположится в гористой местности, примерно в 50 километрах от побережья залива Акаба, на высоте от 1500 до 2600 метров.
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