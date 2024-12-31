«Решение принято. Путин распорядился зачистить диаспоры»: «INSIDER-T»

В Кремле усиливается тревога в связи с воздействием диаспор на внутриполитическую ситуацию в стране. В связи с этим в России планируется масштабная операция, направленная на устранение их лидеров, сообщил телеграм-канал INSIDER-T, со ссылкой на источники.
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