Яркий, харизматичный, и всегда — неизменно мужественный! Один из самых любимых российских артистов — Владимир Машков — отмечает юбилей! В его послужном списке более полусотни ролей: это и храбрый летчик Серега в «Кандагаре», и строгий тренер Гаранжин в «Движении вверх», а еще съемки в голливудских боевиках.