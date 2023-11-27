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Каждая роль на вес золота: Владимиру Машкову — 60

Каждая роль на вес золота: Владимиру Машкову — 60

Яркий, харизматичный, и всегда — неизменно мужественный! Один из самых любимых российских артистов — Владимир Машков — отмечает юбилей! В его послужном списке более полусотни ролей: это и храбрый летчик Серега в «Кандагаре», и строгий тренер Гаранжин в «Движении вверх», а еще съемки в голливудских боевиках.

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