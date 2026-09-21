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Грузинская группа «Браво Метехи» даст сольный концерт в Петербурге

Грузинская группа «Браво Метехи» даст сольный концерт в Петербурге

Вокальное мастерство, тонкое чувство юмора, харизма и теплое, почти дружеское взаимодействие со зрителем принесли коллективу популярность далеко за пределами родной Грузии.

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