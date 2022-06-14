Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ральх Барни
    75 км?! Разберитесь точнее, потом пишите! Возможно это был не корабль и не в море! Море таким не бывает.Крылатая ракета у...
  • Александр Львов
    Дедушка,ты не обосрался?Выключи дурака!Глава штаба оборо...
  • Igrinn
    КАЗНИТЬ!Церковникова: При...

Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх