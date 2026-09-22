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Экс-мэр Белгорода, приговорённый к 5 годам строгого режима, погиб в зоне СВО

Экс-мэр Белгорода, приговорённый к 5 годам строгого режима, погиб в зоне СВО

Экс-заместитель губернатора Белгородской области и бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции.

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