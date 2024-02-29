«Скажу честно, долго не решалась», — Заворотнюк показала лицо, выйдя после больничных процедур

Блогер Анна Заворотнюк, дочь популярной актрисы, ведет очень важный для девушек блог, показывая косметические средства, которыми пользуется, а также рассказывая о процедурах и эффекте, который она видит в кабинете косметологов на своем лице.
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