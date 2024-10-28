Пять минут хорошего настроения. Мотор

- Дорогой, а зачем в машине нужны свечи?- Чтоб мотору не было темно и страшно под капотом. Какой смысл изобретать вечный двигатель, если ты не сможешь наблюдать за его работой хотя бы первую тысячу лет? Маленький мальчик, услышав как мурлыкает кот, бежит к отцу, который работает автомехаником:- Папа, иди посмотри на нашего кота!- Что такое? Что случилось?- Он заснул с включенным двигателем! Однажды на мерседесовский сервис приехал Мерседес (как это ни странно).