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Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в Telegram-канале заявил о том, что в Курской области в плен были военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе боец бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).

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