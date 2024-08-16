Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов в Telegram-канале заявил о том, что в Курской области в плен были военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе боец бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).