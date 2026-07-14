На Дальнем Востоке впервые обнаружены останки человека возрастом около 12 тысяч лет

Находка сделана при исследовании привходовой части пещеры. Самой ценной частью стала нижняя челюсть с двумя сохранившимися зубами — кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило получить надёжную радиоуглеродную дату.
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