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УтроNews

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На Дальнем Востоке впервые обнаружены останки человека возрастом около 12 тысяч лет

На Дальнем Востоке впервые обнаружены останки человека возрастом около 12 тысяч лет

Находка сделана при исследовании привходовой части пещеры. Самой ценной частью стала нижняя челюсть с двумя сохранившимися зубами — кости отличаются прекрасной сохранностью, что позволило получить надёжную радиоуглеродную дату.

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