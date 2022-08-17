Сбором денег за просмотр лотосов в Дубовом Ключе заинтересовалась администрация Уссурийска

Администрация Уссурийска начала проверку базы отдыха "Лотосы" в селе Дубовый Ключ. Инициировал проверку местный житель, составивший жалобу на владельца базы отдыха, взимающего плату за возможность полюбоваться цветущими лотосами, сообщает ИА UssurMedia.