Расчет орудия с кубинцем уничтожил американскую гаубицу на Днепре

Расчет орудия «Гиацинт-Б» артиллеристов-десантников группировки "Днепр", где служит кубинский доброволец, уничтожил замаскированную гаубицу М777 американского производства, украинской армии, на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости .
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