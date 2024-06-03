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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда Тутберидзе поздравила Глейхенгауза с 33-летием: «Шедевры на льду с вдохновеньем творить!»

«Желаем успешным во всем быть, счастливым! Шедевры на льду с вдохновеньем творить! Удачи, уюта, здоровья и силы! И каждый миг жизни с улыбкой прожить!» – говорится в поздравлении от команды Тутберидзе.

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