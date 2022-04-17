Бучневич набрал 1+2 второй раз подряд, став 2-й звездой матча с «Миннесотой». У него 68 очков в 66 играх

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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу, сделал 2 голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:5 ОТ) и был признан второй звездой.