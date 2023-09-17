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Иско о Ла Лиге: «Пусть «Реал» выиграет трофей, если «Бетис» не сможет. «Мадрид» – самый важный клуб в моей карьере, хотя мне следовало уйти раньше, возможно»

Иско о Ла Лиге: «Пусть «Реал» выиграет трофей, если «Бетис» не сможет. «Мадрид» – самый важный клуб в моей карьере, хотя мне следовало уйти раньше, возможно»

Испанский полузащитник выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год и покинул клуб на правах свободного агента.

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