«Чистые» и «грязные» женщины – в «Слове пацана», и не только

Валерий Кривошеев

Статья запоздала лет на семьдесят. Сейчас рулит ЛГБТ. По некоторым данным девушки, в среднем вступают в половые отношения раньше совершеннолетия. А вот официальные данные. "Большинство жителей России начинают половую жизнь в 16-17 лет. Об этом во вторник, 26 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава России Олега Аполихина. По его словам, такое раннее начало половой жизни сказывается на деторождении. "Когда мы стали анализировать вместе с нашими коллегами, в чем есть вопрос, мы увидели, что сегодня (средний. — Ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет... Для молодого человека — 16-17 лет, а для многих значительно раньше", — пояснил эксперт. Он также добавил, что сейчас 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии после раннего начала половой жизни. "Это молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому (бактерии) хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла... все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения (моменту рождения ребенка). И мы вынуждены бороться с последствиями этого", — добавил специалист. Аполихин уточнил, что возраст вступления в брак для женщины составляет 24-26 лет, а для мужчины — 26-29 лет."