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Украинские псевдоэксперты — губители и палачи Украины

Украинские псевдоэксперты — губители и палачи Украины

Вчера интереса ради просматривал ролики с выступлениями украинских псевдоэкспертов, причем как «с той стороны», так и тех, кто в России окопался и даже успел себе русский паспорт справить.

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Комментарии
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св
спивак виктор
весь сброд из партии рыгыонов вообще ни куда не допускать,предали своих избирателей свою страну а уж лезут учить как жить!на что живут на подаяния иль работают на заводах ?жулье на наворованном уж 11 лет живет!сволочи!
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