Украинские псевдоэксперты — губители и палачи Украины

св

спивак виктор

весь сброд из партии рыгыонов вообще ни куда не допускать,предали своих избирателей свою страну а уж лезут учить как жить!на что живут на подаяния иль работают на заводах ?жулье на наворованном уж 11 лет живет!сволочи!