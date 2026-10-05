В Израиле обнаружены два шакала с бешенством

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня, 5 октября 2026 года, поступила информация о двух шакалах, у которых подтверждено бешенство: один случай датирован 1 октября 2026 года, второй — сегодняшним днем .
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