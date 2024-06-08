Эксперты «ВиноГрада» оценили перспективы развития в России гастрономического туризма

Сессия «Гастротур: как познакомить жителей мегаполиса с Россией», организованная 7 июня на тематической площадке «ВиноГрад» совместно с Россельхозбанком, обсудила возможности развития сегмента путешествий, связанных с гастрономией и вином.
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