Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Карлсон заявил, что Франция не могла задержать Дурова без поддержки США

Карлсон заявил, что Франция не могла задержать Дурова без поддержки США

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что администрация Белого дома причастна к аресту бизнесмена российского происхождения и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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