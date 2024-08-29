Карлсон заявил, что Франция не могла задержать Дурова без поддержки США

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что администрация Белого дома причастна к аресту бизнесмена российского происхождения и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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