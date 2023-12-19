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Евросоюз официально ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

Евросоюз официально ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

Совет Евросоюза в новом 12-м пакете санкций официально обязал экспортеров европейских товаров прописывать в контрактах условие о том, что их не будут реэкспортировать в Россию или другую страну с целью дальнейшего использования на российской территории.

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