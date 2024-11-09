SS-UAV Jiutian или «Высокое небо»: перспективный китайский разведывательно-ударный БПЛА

На готовящейся экспозиции авиасалона в Чжухае (Китай), который должен пройти в период с 12 по 17 ноября 2024 года, был замечен новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SS-UAV Jiutian, разработанный Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC).