SS-UAV Jiutian или «Высокое небо»: перспективный китайский разведывательно-ударный БПЛА

На готовящейся экспозиции авиасалона в Чжухае (Китай), который должен пройти в период с 12 по 17 ноября 2024 года, был замечен новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) SS-UAV Jiutian, разработанный Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC).
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