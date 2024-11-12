Эксперты прогнозируют резкий рост цен на популярный товар: россияне готовятся к изменениям Юлия ЧелкановаЛюбители чая в России готовятся к изменениям на рынке: по прогнозам экспертов, к концу текущего года цена черного чая в пакетиках может увеличиться на 7-10%.
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