Эксперты прогнозируют резкий рост цен на популярный товар: россияне готовятся к изменениям Юлия ЧелкановаЛюбители чая в России готовятся к изменениям на рынке: по прогнозам экспертов, к концу текущего года цена черного чая в пакетиках может увеличиться на 7-10%.