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Мода и Шоу-бизнес

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Врач-реаниматолог объяснил невозможность спасти Пашу Техника

Врач-реаниматолог объяснил невозможность спасти Пашу Техника

Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев в беседе с изданием «Аргументы и факты» Пашу Техника. Специалист пояснил, что диагнозы музыканта составляли фатальный комплекс, это и бактериальная пневмония, и сепсис, и полиорганная недостаточность, и острый респираторный дистресс-синдром.

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