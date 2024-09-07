В Воронежской области эвакуируют людей из-за детонации взрывоопасных предметов после атаки ВСУ

ВОРОНЕЖ, 7 сентября, ФедералПресс. ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками. Из-за пожара после подавления БПЛА детонация взрывоопасных предметов началась в одном из сел в Острогожском районе, людей эвакуируют, заявил глава региона Александр Гусев.
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