«Могучий, Темнокрылый, Мстительный Лорд Хаоса»: умер один из создателей Warhamme...

«Могучий, Темнокрылый, Мстительный Лорд Хаоса»: умер один из создателей Warhammer Брайан АнселлПортал IGN сообщил, что 30 декабря 2023 года из жизни ушёл британский дизайнер настольных ролевых и военно-тактических игр Брайан Анселл (Bryan Ansell) — один из трёх архитекторов франшизы Warhammer.