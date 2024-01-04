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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Могучий, Темнокрылый, Мстительный Лорд Хаоса»: умер один из создателей Warhamme...

«Могучий, Темнокрылый, Мстительный Лорд Хаоса»: умер один из создателей Warhamme...

«Могучий, Темнокрылый, Мстительный Лорд Хаоса»: умер один из создателей Warhammer Брайан АнселлПортал IGN сообщил, что 30 декабря 2023 года из жизни ушёл британский дизайнер настольных ролевых и военно-тактических игр Брайан Анселл (Bryan Ansell) — один из трёх архитекторов франшизы Warhammer.

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