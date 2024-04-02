Чего ждут ученые: будет ли это лето жарким Евгения КомароваЕвропейская часть России оказалась под действием принесенного со Средиземноморья тепла весной.
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