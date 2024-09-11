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Алаудинов: бойцы ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов: бойцы ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Российские бойцы освободили около десяти населенных пунктов в Курской области, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

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