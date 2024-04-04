Врач Болибок посоветовал россиянам принимать поливитаминные комплексы весной

С наступлением весны многие сталкиваются с состоянием гиповитаминоза. Поддержать здоровье в этот период поможет прием поливитаминных комплексов, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой».
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