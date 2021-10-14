Цена газа в Европе снова превысила $1200 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1200 за тыс. куб. м и достигла почти $1230 в ходе торгов на лондонской бирже ICE, о чем 14 октября свидетельствуют данные биржи.
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