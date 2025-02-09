В Центробанке не ждут перемен. Ни в ставке, ни в кадрах Не тот день выбралиЭксперты с некоторой тревогой ждут 14 февраля – не дня Святого Валентина, а даты заседания Совета директоров Банка России.
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В Центробанке не ждут перемен. Ни в ставке, ни в кадрах Не тот день выбралиЭксперты с некоторой тревогой ждут 14 февраля – не дня Святого Валентина, а даты заседания Совета директоров Банка России.
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