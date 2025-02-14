Россияне стали брать меньше автокредитов: официальная статистика

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит агентство ТАСС, в России выдача автокредитов в январе 2025 года существенно сократилась — как в количественном, так и в денежном выражении.
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