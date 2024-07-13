"Макаревичу израильтяне ("путинские боты") так активно напихали в панамку, что ему пришлось комментарии закрыть и почистить..."

Sergiy Che

Кто? - исписавшийся певец ротом, насравший многократно на страну в которой вырос и стал известным-богатым, откуда удрал на свою "историческую родинку". Не учёл главного - как ответил один мой знакомый евреец, который ещё в тяжёлые 90-е годы типа свалил в Израиль и оччень резво оттуда вернулся назад - в СПб (при этом его украинская жёнка там осталась)), на мой вопрос по его возвращении: - "ты чё так быстро туда-обратно?" - "Там жить невозможно - там везде слишком много ушлых жидов!!" был его ответ))) Ну он был из умных и с оччень хорошим чувством юмора еврейцев, не чуждым самокритичного взгляда на себя и своё племя со стороны - есть и такие забавные исключения... 😉