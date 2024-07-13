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"Макаревичу израильтяне ("путинские боты") так активно напихали в панамку, что ему пришлось комментарии закрыть и почистить..."

"Макаревичу израильтяне ("путинские боты") так активно напихали в панамку, что ему пришлось комментарии закрыть и почистить..."

Макаревич опять против. Теперь его на улицах Тель-Авива возмущают толпы людей с жёлтыми ленточками и плакатами Bring them home!, требующие вернуть заложников домой.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
а кто такой , этот макароныч?
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20 час.
Sergiy Che
Кто? - исписавшийся певец ротом, насравший многократно на страну в которой вырос и стал известным-богатым, откуда удрал на свою &quot;историческую родинку&quot;.   Не учёл главного - как ответил один мой знакомый евреец, который ещё в тяжёлые 90-е годы типа свалил в Израиль и оччень резво оттуда вернулся назад - в СПб (при этом его украинская жёнка там осталась)), на мой вопрос по его возвращении: - &quot;ты чё так быстро туда-обратно?&quot; -  &quot;Там жить невозможно - там везде слишком много ушлых жидов!!&quot; был его ответ)))  Ну он был из умных и с оччень хорошим чувством юмора еврейцев, не чуждым самокритичного взгляда на себя и своё племя со стороны - есть и такие забавные исключения... 😉
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
На них без слез нельзя смотреть......что в душе,то и снаружи.....ужас тихий....🙄
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2 час.

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