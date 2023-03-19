Маккарти призвал расследовать деятельность прокурора Манхэттена

К немедленному расследованию деятельности прокурора Манхэттена, преследующего Трампа за мелкие нарушения в том, что делают все политики в США и ровно с теми же нарушениями, призавал спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 18 марта вTwitter.
К немедленному расследованию деятельности прокурора Манхэттена, преследующего Трампа за мелкие нарушения в том, что делают все политики в США и ровно с теми же нарушениями, призавал спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 18 марта вTwitter.
Свежие комментарии