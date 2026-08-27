Сборная Подмосковья завоевала пять медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

КРАСНОГОРСК, 27 августа, ФедералПресс Сборная Московской области завоевала пять медалей в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по промышленным компетенциям, который прошел 21–26 августа в Калуге.
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