Рогов: ВСУ лишились двух танков у села Работино в Запорожье

Российские войска отразили масштабную атаку украинской армии в Запорожье возле села Работино. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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