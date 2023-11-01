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Рогов: ВСУ лишились двух танков у села Работино в Запорожье

Рогов: ВСУ лишились двух танков у села Работино в Запорожье

Российские войска отразили масштабную атаку украинской армии в Запорожье возле села Работино. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

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